В течение пяти месяцев из Николаева, Запорожья, Донетчины, Харьковщины и Херсонщины эвакуировались около 334 тысяч человек, среди которых 78 тысяч детей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

— Всего за 5 месяцев с территории пяти областей эвакуировано почти 334 тыс. человек, из них 78 тыс. детей, 8676 человек с инвалидностью, – сказал он.

Кирилл Тимошенко уточнил, что наибольшее количество эвакуированных из Николаевской области – 193 тысячи людей, из них 50 тысяч детей и 3081 человек с инвалидностью; из Запорожской области – 48 700, из которых 12 909 детей и 2 тысяч человек с инвалидностью.

Также, по его словам, из Донецкой области эвакуировали более 35 тысяч жителей, Херсонской и Харьковской – более 31 тысячи и 25 тысяч человек соответственно.

При этом он добавил, что за последние четыре дня из Херсона эвакуировали 277 человек.

В то же время, заместитель руководителя ОП проинформировал, что наибольшее количество мест для длительного пребывания эвакуированных лиц остается в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Полтавской, Кировоградской и Волынской областях.

Напомним, в случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.