Сегодня, 22 января, в Николаев прибыла делегация управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине во главе с комиссаром Филиппо Гранди.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Сообщается, что во время визита делегации начальник Николаевской ОВВ Виталий Ким и представительница управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг подписали меморандум о взаимопонимании для оказания поддержки пострадавшим от войны и ВПЛ в Николаевской области.

Ким поблагодарил управление Верховного комиссара за поддержку, которую оно оказывает Николаевской области и добавил, что подписание меморандума – это важный шаг для дальнейшего взаимодействия между сторонами.

В свою очередь Гранди поблагодарил команду Николаевской ОВА за помощь, которую область оказывала ВПЛ, и отметил продолженные плодотворное сотрудничество.

Так, стороны будут сотрудничать и координировать усилия по предоставлению строительных материалов для ремонта поврежденного жилья, установлению и обустройству модульных домов, решению потребностей пострадавших и ВПЛ через юридическую и психосоциальную поддержку.

Кроме того, стороны обсудили предоставление многоцелевой денежной помощи для трудоспособных лиц, потерявших работу во время войны и не имеющих права на получение государственных социальных пособий. Денежная помощь для таких лиц позволит предотвратить негативные тенденции миграции профессиональных кадров из области и сохранить кадровый потенциал специальных профессий для ее восстановления.

Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.