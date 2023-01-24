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Сборная Украины по прыжкам в воду сменила главного тренера. Новый сезон украинские спортсмены начали под руководством Ильи Целютина.
Об этом сообщили на официальном сайте федерации прыжков в воду.
Напомним, что летом спортсмены потребовали уволить бывшего главного тренера николаевца Илью Квашу из-за конфликтов в коллективе. Они заявляли, что Кваша в общении использовал «шантаж, угрозы и унижения».
Спортсмены сборной написали обращение от федерации прыжков в воду к министру молодежи и спорту Украины Вадиму Гутцайту о досрочном расторжении контракта с Квашей. Под письмом подписались 12 спортсменов, среди них – лидеры сборной Украины Алексей Середа, София Лискун, Олег Колодий.
После согласования смены главного тренера с командой теперь работает Илья Целютин – его кандидатуру предлагали в федерации во время обращения в Минмолодьспорт об отстранении Кваши.
Илья Целютин работает в структуре сборной Украины по прыжкам в воду в течение девяти лет. Он является личным тренером ряда прыгунов в воду, регулярно представляющих Украину на международных соревнованиях - Александра Горшковозова, Олега Колодия, Анны Письменской, Софии Лыскун, Ксении Байло, Кирилла Болюха и Кирилла Азарова.
Перед объявлением о смене главного тренера сборной в федерации прыжков в воду назвали состав команды на сезон 2023 года. В него вошли 20 спортсменов.
Напомним, что Илья Кваша является бронзовым призером Олимпийских игр-2008. Весной 2019 года Илья Кваша принял решение о завершении спортивной карьеры, причиной чего стали проблемы со здоровьем. С ноября 2021 был главным тренером сборной Украины.
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Сборная Украины по прыжкам в воду сменила главного тренера. Новый сезон украинские спортсмены начали под руководством Ильи Целютина.
Об этом сообщили на официальном сайте федерации прыжков в воду.
Напомним, что летом спортсмены потребовали уволить бывшего главного тренера николаевца Илью Квашу из-за конфликтов в коллективе. Они заявляли, что Кваша в общении использовал «шантаж, угрозы и унижения».
Спортсмены сборной написали обращение от федерации прыжков в воду к министру молодежи и спорту Украины Вадиму Гутцайту о досрочном расторжении контракта с Квашей. Под письмом подписались 12 спортсменов, среди них – лидеры сборной Украины Алексей Середа, София Лискун, Олег Колодий.
После согласования смены главного тренера с командой теперь работает Илья Целютин – его кандидатуру предлагали в федерации во время обращения в Минмолодьспорт об отстранении Кваши.
Илья Целютин работает в структуре сборной Украины по прыжкам в воду в течение девяти лет. Он является личным тренером ряда прыгунов в воду, регулярно представляющих Украину на международных соревнованиях - Александра Горшковозова, Олега Колодия, Анны Письменской, Софии Лыскун, Ксении Байло, Кирилла Болюха и Кирилла Азарова.
Перед объявлением о смене главного тренера сборной в федерации прыжков в воду назвали состав команды на сезон 2023 года. В него вошли 20 спортсменов.
Напомним, что Илья Кваша является бронзовым призером Олимпийских игр-2008. Весной 2019 года Илья Кваша принял решение о завершении спортивной карьеры, причиной чего стали проблемы со здоровьем. С ноября 2021 был главным тренером сборной Украины.