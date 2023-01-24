В Николаевской области сельский совет незаконно заключил с частным предпринимателем договор аренды гидротехнического сооружения, стоимость которого составляет более 6 миллионов гривен.

Суд признал такой договор недействительным и принял решение вернуть гидросооружение, расположенное в селе Софиевка Мигиевского сельского совета, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Сообщается, что сельсовет передал гидросооружение предпринимателю с нарушением: без проведения конкурса на получение права аренды имущества и осуществление независимой оценки объекта аренды.

— Указанное в силу предписаний законодательства Украины основано признавать такой договор недействительным и возвращать имущество по незаконному пользованию. Реагируя на нарушение интересов государства в лице соответствующей территориальной общины, окружной прокуратурой в суд предъявлен иск, удовлетворенный в полном объеме, – добавили в прокуратуре.

Напомним, вопрос аренды детского городка «Сказка до сих пор решается в суде . Бизнесмен Александр Скрипин подал апелляцию на решение суда, признавшего недействительным договор аренды.