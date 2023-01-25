В среду, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОВВ Виталий Ким.

— Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Также вчера, 24 января, в 14:23 и 16:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Как отмечается, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что в течение суток 24 января противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 обстрелов из РСЗО.