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В среду, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОВВ Виталий Ким.
— Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Также вчера, 24 января, в 14:23 и 16:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.
Как отмечается, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что в течение суток 24 января противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 обстрелов из РСЗО.
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В среду, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОВВ Виталий Ким.
— Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Также вчера, 24 января, в 14:23 и 16:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.
Как отмечается, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что в течение суток 24 января противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 обстрелов из РСЗО.