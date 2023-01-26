Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, для чего он принял участие во Всемирном экономическом форуме, который на прошлой неделе проходил в швейцарском Давосе.

В интервью на телеканале «НИС-ТВ» мэр Николаева рассказал, что его задача и задача других городских голов, принимавших участие в форуме, было показать, что украинцы — это интеллектуальные люди, которым нужна помощь для того, чтобы жить нормальной жизнью..

— Мы были как представители нашего государства и показывали, что это не аборигены какие-то, бегающие с гранатометом… Нужно было показать, что мы интеллигентные интеллектуальные люди, которым нужна помощь для того, чтобы жить нормальной жизнью. А не выживать в грязи и с бананом в зубах. Наша задача была продемонстрировать, объяснить, что наши города чувствовали, кто мы такие, как наши горожане сейчас живут. Поблагодарить тех, кто принял наших жителей по всей Европе и оставил их у себя до тех пор, как мы освободим территорию Украины. Ну и, конечно, проговорить вопрос помощи не только военной, а гуманитарной в будущем, в том числе в восстановлении нашего города. Было много встреч с разными представителями общественности, государственных органов власти. Все они с нетерпением ждут окончания войны. Однако уже сегодня мы нарабатывали контакты, чтобы уже сегодня пройти бюрократические процедуры, ознакомить их с нашим генпланом, нашими потерями. Предложить им какие-то проекты, восстановление какой-нибудь гимназии имени Аркаса или какого-то конкретного инфраструктурного объекта. Интересные вещи, которые можно было бы какими точечными вещами исправить и сделать лучше, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз заявил, что не хочет, чтобы местные чиновники распоряжались деньгами иностранных партнеров, выделяемых на восстановление.