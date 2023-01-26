Пророссийский политик и кум президента страны-агрессии Владимира Путина Виктор Медведчук, которого обменяли на украинских пленных, заявил о планах создать новое политическое движение для того, чтобы вроде бы объединить «оппонентов» Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью Медведчука российским пропагандистским СМИ, пишет "УП».

— Когда мы объединим людей, узнаем их позицию, а я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, это уже будет совсем другое, — заявил он.

Виктор Медведчук вынашивает планы, чтобы это движение «развенчало» то, что Украина «монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского». По его словам, новое движение должно «консолидировать все конструктивные общественно-политические силы».

Напомним, в сентябре Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Всех их обменяли на задержанного Виктора Медведчука.

До этого он рассказал силовикам все, что нужно было знать, вывел на других предателей, в общем, сдал всех.

Как известно, Виктору Медведчуку грозило лишение свободы сроком до 15 лет.

В апреле он был схвачен при попытке побега из Украины.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что занимался вопросами вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» по просьбе экс-президента Петра Порошенко.