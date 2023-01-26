Российские войска утром 26 января выпустили по Украине более 30 ракет. В некоторых областях уже работает ПВО.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

— Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и провели пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Действительно, были взрывы в некоторых областях, в частности в Винницкой области, – сообщил Игнат.

Он подчеркнул, что большее внимание россияне уделяют центру Украины.

Напомним, утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Власти и военные предупредили о риске массированного ракетного удара.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. ВСУ сбили 24 из 24 запущенных беспилотников.