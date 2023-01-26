Во время 13-го массированного ракетного обстрела по территории Украины российские агрессоры нанесли повреждения объектам энергетики.

Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко в Facebook в четверг, 26 января.

— Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях, – написал Галущенко.

Он заверил, что сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее возобновить энергоснабжение.