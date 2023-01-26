Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может предоставить Украине большое количество боеприпасов для современных боевых танков Leopard 2, которые Германия и другие страны отправят ВСУ.

Об этом заявили в концерне, отвечая на запрос газеты Rheinische Post.

Для этого концерн увеличил производственные мощности, в частности, производство крупнокалиберных боеприпасов.

В Rheinmetall также отметили, что вложили и продолжают вкладывать значительные средства в увеличение штата сотрудников и создание новых производственных мощностей.

— Мы делаем все, чтобы поддержать Украину, а также НАТО и федеральное правительство, в том числе необходимые боеприпасы, — отметили представители оборонного предприятия.

По их словам, увеличение мощностей позволит концерну обеспечить потребности в боеприпасах как Бундесвера, так и сил обороны других стран, на вооружении которых стоят танки Leopard 2.

Напомним, что 25 января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard. и предоставила разрешение на это другим странам, а президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине 31 танк M1 Abrams

Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abram и необходимые запчасти для поддержки танков в поле боя.