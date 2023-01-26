В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре является попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значителен.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

— Сегодня, 26 января, ночью и утром враг снова нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13 ракетный удар и 15 атак дронов по энергосистеме Украины. Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено, – заявили в компании.

Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений.

— Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления, – добавили в компании.

В результате ракетной атаки РФ есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях.