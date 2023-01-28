Исландия будет оказывать всю необходимую помощь Украине, в частности, энергетическому сектору.
Об этом заявил министр окружающей среды, энергетики и климата Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон в беседе с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает пресс- служба Минэнерго.
Стороны обсудили содействие энергетическому сектору Украины в условиях массированных российских атак и двустороннее сотрудничество в энергетике.
Герман Галущенко подчеркнул, что уже более трех месяцев россияне обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения — ракет, дронов и артиллерии.
Министр подчеркнул, что украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением объектов, используя, в частности, и оказанную международными партнерами помощь.
В ответ Гудлаугур Тор Ордарсон подчеркнул, что его страна поддерживает украинский народ и будет оказывать всю необходимую помощь, в частности украинскому энергетическому сектору.
Стороны договорились о совместном развитии возобновляемой энергетики, играющей одну из ключевых ролей в энергосистеме Исландии.
Также правительство Исландии выделит еще 3 миллиона долларов для энергетической поддержки Украины в условиях зимы.
Напомним, что Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания. Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.
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Исландия будет оказывать всю необходимую помощь Украине, в частности, энергетическому сектору.
Об этом заявил министр окружающей среды, энергетики и климата Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон в беседе с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает пресс- служба Минэнерго.
Стороны обсудили содействие энергетическому сектору Украины в условиях массированных российских атак и двустороннее сотрудничество в энергетике.
Герман Галущенко подчеркнул, что уже более трех месяцев россияне обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения — ракет, дронов и артиллерии.
Министр подчеркнул, что украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением объектов, используя, в частности, и оказанную международными партнерами помощь.
В ответ Гудлаугур Тор Ордарсон подчеркнул, что его страна поддерживает украинский народ и будет оказывать всю необходимую помощь, в частности украинскому энергетическому сектору.
Стороны договорились о совместном развитии возобновляемой энергетики, играющей одну из ключевых ролей в энергосистеме Исландии.
Также правительство Исландии выделит еще 3 миллиона долларов для энергетической поддержки Украины в условиях зимы.
Напомним, что Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания. Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.