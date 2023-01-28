Исландия будет оказывать всю необходимую помощь Украине, в частности, энергетическому сектору.

Об этом заявил министр окружающей среды, энергетики и климата Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон в беседе с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает пресс- служба Минэнерго.

Стороны обсудили содействие энергетическому сектору Украины в условиях массированных российских атак и двустороннее сотрудничество в энергетике.

Герман Галущенко подчеркнул, что уже более трех месяцев россияне обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения — ракет, дронов и артиллерии.

Министр подчеркнул, что украинские энергетики круглосуточно работают над восстановлением объектов, используя, в частности, и оказанную международными партнерами помощь.

В ответ Гудлаугур Тор Ордарсон подчеркнул, что его страна поддерживает украинский народ и будет оказывать всю необходимую помощь, в частности украинскому энергетическому сектору.

Стороны договорились о совместном развитии возобновляемой энергетики, играющей одну из ключевых ролей в энергосистеме Исландии.

Также правительство Исландии выделит еще 3 миллиона долларов для энергетической поддержки Украины в условиях зимы.