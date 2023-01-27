Российская авиация бьет по Украине ракетами Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Таким образом, оккупанты пытаются истощить средства противовоздушной обороны.

По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Х-55-ракета с ядерной боеголовкой, но россияне убирают ядерную часть. При этом он указал, что для балансировки ракеты ставят имитатор, позволяющий сохранить аэродинамические качества.

– Для чего ее используют? Для того чтобы рассредоточить нашу ПВО, она может использоваться и как фейковая цель. Предположим, что ракеты летят в куче – 5 штук – из них могут быть две Х-55 и три Х-101 (крылатая ракета класса «воздух – земля») летят по маршруту. Чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты, – объяснил военный.

Кроме того, он указал, что у Кремля уменьшаются запасы как ракет Х-55, так и «Калибров».



