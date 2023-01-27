Новый подвид COVID-19 «Кракен» передается быстрее, но свидетельств о том, что его течение тяжелее или приводит к увеличению смертности, нет.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина- Укринформ сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— Что касается его особенностей, то специфических симптомов его нет, он протекает как обычная коронавирусная инфекция. Но есть некоторые его вирусологические, иммунологические особенности. По сути, этот подвид является наиболее эффективно отходящим от иммунного ответа. И у него повышенная тенденция к скорости передачи, то есть передается на 8% больше, чем среднестатистический «Омикрон». В США, где четко фиксируются все линии, он привел к росту заболеваемости от 1 до 8% почти за три недели. Это единственные его особенности, но сейчас какие-то убедительные доказательства того, что он может протекать в более тяжелой форме, что он агрессивный или вызывает больше показателей смертности или может вызвать больший процент именно сопутствующих состояний, — такой информации нет. Но научные исследования продолжаются, – сказал Кузин.

Он напомнил, что с 2021 года в Украине проводится секвенирование генома COVID-19, чтобы определить, какие типы коронавируса циркулируют по Украине. На базе Центра общественного здоровья уже было проведено 900 таких исследований, и по словам Кузина, в 2023 году будет расширена сеть проведения таких исследований.

В целом, как отметил госсанврач, сейчас в Украине фиксируется 12 подтипов «Омикрона».

По его словам, чем дольше он будет циркулировать, тем больше подтипов вируса будет выявляться в Украине.

Кузин напомнил, что 23 января исследованием был выявлен первый случай инфицирования «Кракеном»: он был зафиксирован в Сумской области у мужчины, не выезжавшего за пределы Украины. Госсанврач сообщил, что сейчас этот пациент полностью выздоровел, уже находится дома. Это первый и единственный лабораторно подтвержденный случай «Кракена» в стране. Минздрав и дальше будет наблюдать за циркуляцией этого штамма.