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В Украине зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса «Кракен» (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
— Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса, — говорится в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, у «Кракена» нет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.
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В Украине зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса «Кракен» (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
— Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса, — говорится в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, у «Кракена» нет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.