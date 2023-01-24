В Украине зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса «Кракен» (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

— Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса, — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у «Кракена» нет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.