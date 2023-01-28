Олег Пилипенко среди руин

В Шевченковской громаде Николаевской области планируют построить модульный городок, чтобы обеспечить временным жильем людей, которые в результате российской агрессии остались без домов.

Об этом рассказал глава громады Олег Пилипенко, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Шевченковская громада стала одной из тех в Николаевской области, которые больше всего пострадали от боевых действий. Именно здесь значительное время была линия столкновения. Глава громады Олег Пилипенко рассказал, что в некоторых селах не осталось ни одного уцелевшего дома, восстановить их невозможно, поэтому в этом случае единственный вариант — капитальное строительство.

— Главный наш план по послевоенному восстановлению общества — полное изменение концепции развития громады. Есть много крупных предприятий, то есть рабочие места у нас будут и много. Но у людей нет жилья. Сейчас работаем над сметной документацией для создания модульного городка. Это временное решение вопроса, чтобы людям было где жить сейчас и после окончания войны, когда уже начнется полноценное восстановление. Это пилотный проект не только для Николаевской области, но и для всего Юга страны, – объяснил Олег Пилипенко.

Также сейчас с международными партнерами продолжаются переговоры о расширении крупных сел, чтобы переселять людей из маленьких, которые россияне полностью уничтожили. Среди преимуществ такого решения – наличие школ, инфраструктуры, медучреждений и коммуникаций для комфортной жизни.

Напомним, что в марте оккупанты похитили Олега Пилипенко, когда тот поехал развозить хлеб жителям громады.

Его удалось уволить уже в июне во время очередного обмена. С момента похищения он пробыл в плену около двух месяцев.

Также сообщалось, что из-за российских обстрелов в селе Котлярово Николаевской области разрушены или уничтожены 70% домов.