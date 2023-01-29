В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит из-за ракетных и дроновых атак врага. В то же время начался ремонт на одной из ТЭС.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значителен.

При этом один из блоков тепловых электростанций вывели в ремонт. Поэтому сегодня объем выработки энергии снизился. Поэтому «Укрэнерго» уменьшило лимиты потребления для областей. Если потребление превышает лимиты, будут введены аварийные отключения света.

Также продолжаются ремонтные работы на объектах, поврежденных российскими ракетами во время атаки 26 января.

— В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается восстановление плановой схемы питания региона, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине сегодня действуют как плановые, так и экстренные отключения света.