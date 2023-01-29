Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета по нацбезопасности и обороне о введении санкций против 185 физических и юридических лиц, используемых Россией, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

Санкции блокируют активы этих людей, а их имущество будет использовано для украинской обороны.

— Мы будем работать над тем, чтобы аналогичную блокировку применили и другие страны. Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России, — добавил Зеленский.

Также президент поблагодарил всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует Россия в попытке обойти санкции Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.