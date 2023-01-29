Украинский научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» прибыл в антарктическую станцию «Академик Вернадский».

«Ноосфера» доставила на станцию грузы и команду украинских технических специалистов, сообщают в Национальном антарктическом научном центре.

В ближайшие несколько месяцев прибывшие на ледоколы специалисты займутся ремонтом станции «Академик Вернадский», чтобы подготовить ее к следующей зиме.

— Для нас приход «Ноосфера» – это очень радостное событие, ведь возможность наконец-то увидеться со своими коллегами и соотечественниками после 10 месяцев зимовки, а также получить гостинцы из дома. А еще это начало очень ответственной работы - большого ремонта на любимой станции, - отметил Юрий Отруба, руководитель 27-й Украинской антарктической экспедиции.

Предполагается, что после разгрузки судно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас для предстоящего обеспечения пересменки годовых экспедиций на Вернадском.

Напомним, во второй антарктический сезон «Ноосфера» отправилась из порта Кейптауна (ЮАР) в конце декабря 2022 года. Сначала судно доставило грузы и команду полярников на польскую антарктическую станцию «Арцтовская», которая находится на острове Кинг Джордж.

«Ноосфера» доставила на станцию грузы и команду украинских технических специалистов.