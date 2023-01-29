На 94-м году жизни скончался украинский поэт Дмитрий Павлычко.

Об этом вечером 29 января сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

— Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя, – написал Сидоржевский.

Дмитрий Павлычко — поэт, переводчик, дипломат, народный депутат Украины нескольких созывов, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, а также автор известного стихотворения «Два цвета».

Напомним, что в Николаеве 27 января скончался бывший директор Морского лицея Алексей Реутенко, ему было 78 лет.