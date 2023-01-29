Украинская « IT-армия » получила доступ к информации российской группы компаний ООО «Газпром» по поводу испытания и внедрения автоматизированных систем на одном из крупнейших газовых месторождений Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram, Украина получила доступ к отчетам об испытаниях и бурениях на Ковыктинской скважине (Иркутская обл.), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ.

— IT-армией Украины получен доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя госбюджета, а соответственно, главного спонсора терроризма и вторжения в Украину — ООО «Газпром». Архив емкостью 1.5 Гб содержит более 6 тыс. файлов группы компаний «Газпром» по финансово-хозяйственной деятельности, а именно отчеты об испытаниях и бурении, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине (Иркутская обл.), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ, – говорится в сообщении.

Отметим, что «IT-армия» Украины – сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав «IT-армии» входит более 200 тыс. волонтеров. Она объединила как украинских, так иностранных профессионалов.

3 ноября украинская IT-армия получила доступ к сетям центрального банка Российской Федерации.