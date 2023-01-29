Министр обороны Алексей Резников надеется, что 2023 год станет годом победы для Украины в войне с РФ. Но для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом Резников сказал в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает ТСН.

На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.

— Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы бы хотели (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы увидим, – сказал он.

Напомним, Украина ожидает, что обещанные западные танки появятся на поле боя уже в марте.