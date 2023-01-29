В Николаеве коммунальные службы на 19:00 почистили от снега и льда большинство дорог и основные магистрали города.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «ЭЛУ автодорог».

В КП «ЭЛУ автодорог» рассказали, что на ночное дежурство оставлено необходимое количество водителей спецтехники и дежурный диспетчер, внимательно следящий за изменениями в погоде.

На предприятии отмечают: скорая очистка дорог зависит от количества осадков, слаженной работы коммунальщиков и, в частности, содействия горожан, которые заранее убирают свои авто с улиц во время снегопада.