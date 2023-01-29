Утром 29 января на основных магистралях из Николаева гололедица — водители сообщают о скользких и не усыпанных дорогах.
О состоянии дорог пишут водители в вайбер-группе ДТП и дороги Николаева.
Как информируют участники движения, трассы из Николаева на Киев, Одессу, Кропивницкий «как стекло», поэтому пока дороги не обработает спецтехника, лучше пока воздержаться от поездок.
Напоминаем рекомендации по управлению автомобилями в следующих условиях:
Напомним, что вчера николаевцев предупредили о возможном ухудшении погодных условий на автодорогах области.
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Утром 29 января на основных магистралях из Николаева гололедица — водители сообщают о скользких и не усыпанных дорогах.
О состоянии дорог пишут водители в вайбер-группе ДТП и дороги Николаева.
Как информируют участники движения, трассы из Николаева на Киев, Одессу, Кропивницкий «как стекло», поэтому пока дороги не обработает спецтехника, лучше пока воздержаться от поездок.
Напоминаем рекомендации по управлению автомобилями в следующих условиях:
Напомним, что вчера николаевцев предупредили о возможном ухудшении погодных условий на автодорогах области.