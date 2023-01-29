Под атаку в иранском городе Исфахан в ночь на 29 января завод по производству дронов-камикадзе Shahed-136 и других беспилотников не попал.

Как сообщает Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки, на территории завода нет явных повреждений.

Как говорится в материале, ранее появилась информация, что именно это предприятие атаковало 28 января около 23:30 по местному времени. Спутниковые фото сделали уже после атаки – 29 января в 10:10 по местному времени.

Никаких разрушений на снимках нет. Defense Express публикует снимок от 26 ноября 2022 для сравнения. За это время на предприятии построили еще два ангара, но уничтожение или какое-либо значительное повреждение именно завода по производству Shahed-136 не видно.

– Все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности, говорится в материале.

В ночь на 29 января стало известно, что в Иране раздались взрывы на стратегических объектах , ВВС приведены в полную боеготовность. По сообщению агентства Ирна, в городе Шахид-Салиме в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Также сообщалось, что беспилотниками атаковали военный состав в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов. Ближневосточные источники сообщали, что Израиль начал против Ирана военную операцию. Однако официально ни правительство Израиля, ни военные такие заявления не делали.