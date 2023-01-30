В воскресенье, 29 января, на территории Николаевской области вблизи села Надбугское спасатели помогли вытащить из снежного заноса автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек, среди них было двое детей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что 29 января в 17:05 в Службу спасения поступило сообщение о произошедшем на полевой дороге вблизи села Надбугское Веснянского территориального общества Николаевского района. Водитель автомобиля Toyota Fortuner из-за ухудшения погодных условий застрял в сугробе и не смог самостоятельно продолжить движение. В салоне на момент происшествия находились четыре человека, из которых двое детей.

— Прибывшие к месту происшествия спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с помощью автомобиля повышенной проходимости вытащили автомобиль на расчищенный участок дороги, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что в воскресенье, 29 января, на дорогах на выезде из Николаева, а также на трассах области наблюдалась гололедица — водители сообщали, что дороги пока не были обработаны противогололедным средством. Накануне в КП «ЭЛУ автодорог» предупредили николаевцев об ухудшении погодных условий и указали, что на улицах города будет работать специализированная техника.