Служба безопасности разоблачила еще одного шпиона, который передавал представителям России данные о базировании подразделений Вооруженных сил Украины в Харькове.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. Полученные данные передавал российским оккупантов в виде электронных координат и отметок на карте через Telegram.

Сотрудники СБУ задержали российского агента вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для РФ.

Приспешником оккупантов оказался безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре 2022 года, сообщили в СБУ.

Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских бойцов, а также фиксировал их локации. У мужчины нашли смартфон с поличным с представителями РФ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса – несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известную как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. В ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов.