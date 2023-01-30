Россия продолжает оказывать давление на население, не исключается возможность точечных ракетных ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты начали использовать террор с небольшими воздушными атаками и предпосылками, что является психологическим истощением и давлением на население.

Она сообщила, что Россия удерживает в Черном море 11 кораблей, три из которых являются ракетоносителями из 20 «Калибрамы».

Наталья Гуменюк добавила, что ракетоносители в Черном море являются свидетельством того, что РФ «продолжает держать давление».

– Абсолютно не исключаются точечные ракетные удары, – сообщила она.

Напомним, в ближайшее время Россия, скорее всего, не сможет применить иранские дроны Shahed для ударов по территории Украины из-за погодных условий, в частности порывистого ветра.