В Ингульском районе Николаева в воскресенье, 29 января, водитель автомобиля ВАЗ сбил пенсионера, мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Вчера, 29 января, примерно в 18:20 в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Южной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2107, под управлением 32-летнего водителя и пешехода.

Отмечается, что пешеход пересекал проезжую часть предварительно за пределами пешеходного перехода.

— В результате аварии 78-летний мужчина с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия, – сообщили в ведомстве.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 063-426-23-32 или 102.

Напомним, что в воскресенье, 29 января, на трассе Николаев-Одесса в районе села Красное произошла авария. Автомобиль Hyundai врезался в грузовик. Полицейские, которые были в автомобиле, могли быть нетрезвыми.