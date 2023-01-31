РФ планирует получить иранские баллистические ракеты, против которых украинская противовоздушная оборона бездействует.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитым ракетам, летящим по баллистической траектории.

— Основная из угроз, которая висит в воздухе и может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее – Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики у нас нет сегодня средств. Понимаем, что баллистика в России существует и в виде тех же ракет «Кинжал». Это фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической территории. Так же ракеты Х-22 и ракеты С-300, С-400 – зенитные ракеты, бьющие по баллистической территории, – рассказал он.

Юрий Игнат подчеркнул важность предоставления Украине систем Patriot PAC-3 и SAMP-T: «Это вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (установки – прим.) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Напомним, что правительство Нидерландов в скором времени может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot вслед за Соединенными Штатами и Германией.