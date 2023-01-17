Правительство Нидерландов в скором времени может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot вслед за Соединенными Штатами и Германией.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Bloomberg, также соответствующее заявление премьера Нидерландов Марка Рютте цитируют нидерландские СМИ, передает «Европейская правда».

«Нидерланды постоянно рассматривают возможность военной поддержки Украины», - прокомментировала представитель министерства обороны Нидерланлов Саша Лувофф, добавив, что Нидерланды предоставляют приоритет военным поставкам в Украину.

Нидерландские военные стали использовать систему Patriot в 1987 году. Эти ракетные системы класса «земля-воздух» способны поражать самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты на высоте до 20 километров и расстоянии до 60 километров.

В Европе у ЗРК Patriot на вооружении есть только Германия, Испания и Нидерланды.

Напомним, Словакия передала Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 по контракту, предусматривавшему поставку восьми единиц этого типа оружия.