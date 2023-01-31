Российские оккупанты продолжают нести большие потери и начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, во временно захваченном Луганске на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы оккупанты развернули «полевые госпитали», где лечат российских военнослужащих.

Из-за того, что россияне используют два роддома для лечения раненых россиян, в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре. Однако там катастрофически не хватает мест, создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

Напомним, из-за больших потерь российские оккупанты в Херсонской области переоборудовают детские сады под госпитали.