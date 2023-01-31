Николаевский городской совет, архивное фото НикВести

Николаевский городской совет должен максимально сократить штатную численность работников органов местного самоуправления и внести изменения в структуру исполнительных органов городской власти.

Такую позицию во вторник, 31 января, во время обсуждения городских целевых программ на заседании сессии Николаевского городского совета высказала депутат Елена Киселева, пишут «НикВести».

— Я так понимаю, по объективным причинам мы должны работать в режиме тотальной экономии. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Может быть, не нужно разветвлять эти программы по медицине и по образованию и другим на разных соисполнителей? Потому что это усложняет контроль и вызывает недоразумения, в том числе и иногда справедливые возмущения, а иногда спекуляции. У нас есть Управление капитального строительства, в которое мы вносили изменения в положение, все это называлось «С целью, с целью, с целью». То в принципе, по состоянию на сегодняшний день, все, что касается профильных направлений, то пусть будет закреплено за одним управлением. А то у нас в программах соисполнители то какие-то коммунальные предприятия, иногда не имеющие отношения даже по названию к программе, возможно так было разумно в период, когда расходование средств шло через исполком, когда у городского совета были ограничены определенные полномочия по объективным причинам.. Но вроде бы сейчас у всех целью возвращение в спокойное нормальное русло, то давайте будем переходить и к новым условиям и новым объективным решениям. Это просто предложение. Сейчас мы уже принимаем ситуацию такой, какая она есть. Иногда соглашаемся, иногда не соглашаемся. Но на будущее, давайте будем возвращаться к сокращению расходов, а не просто, чтобы объяснить наличие тех или иных исполнительных органов, ставить их соисполнителями «Чтобы было», – сказала Елена Киселева.

Елена Киселева, архивное фото НикВести

Она отметила, что, в первую очередь, необходимо сократить количество распорядителей средств.

— Война показала интересное дело, что управлять через исполком, имея централизованную систему расходования средств, очень удобно. Но работать в ситуации, когда у нас очень много бюджетных распорядителей, это было неудобно определенным лицам для контроля, а другим наоборот, чтобы распылять эту ситуацию. Я отношусь с уважением ко всем, кому доверяют, кого проверяют, но я говорю по отношению к департаменту энергетики так же, как и к другим бюджетным распорядителям. Чтобы в этом году рассматривать возможность сокращения именно бюджетных распорядителей. Люди, выполняющие определенный функционал, пусть они его и выполняют. Но право распоряжения средствами да будет у меньшего количества лиц. Для того чтобы уйти от этих инцинуаций, чтобы не оправдываться за то, чего нет. Пусть их будет пять этих распорядителей, которых будет очень просто контролировать. И мы не будем оправдываться и исполнительные органы не будут оправдываться. Объяснять, почему сложно при наличии многих бюджетных распорядителей работать, я думаю, никому не нужно, – сказала Елена Киселева.

В свою очередь депутат Сергей Кантор обратился к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию по всем подразделениям о фактическом количестве работников, которые выполняли свои обязанности и работали в Николаеве, обеспечивая жизнедеятельность местных властей с начала полномасштабной войны.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что подготовит и предоставит депутатам соответствующую информацию. Он поддержал предложение Елены Киселевой о необходимости изменения структуры исполнительных органов.

- Я полностью с вами соглашаюсь. Более того, мы работали над структурой, и там была ликвидация департамента как отдельного подразделения и оставление его в качестве управления в крупном департаменте инфраструктуры и уменьшение за счет этого управляющего состава и сокращение использования бюджетных средств. Мы обязательно закончим с вами эту работу, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, департамент энергетики горсовета Николаева, с начала полномасштабной войны фактически не работавший, обошелся бюджету в 3,4 миллиона гривен в 2022 году.