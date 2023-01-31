Правоохранители заочно сообщили о подозрении военной русской армии в убийстве местного жителя в Харьковской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора 31 января.

По данным следствия, в июле прошлого года военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка, уроженец Курской области России, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района, который в то время был оккупирован.

- Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «войком». Военный вышел из автомобиля и сказал фермеру подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, военнослужащий выстрелил ему в голову. Муж упал на землю и умер на месте. После этого российский военный расчленил тело убитого, часть положил в авто, на котором приехали оккупанты, и поджег, – говорится в сообщении.

После этого, добавляют в прокуратуре, подозреваемый забрал остатки тела убитого и «выбрасывал их по дороге в село Вишневое Купянского района».

Российскому военному сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Правоохранители устанавливают личности других причастных, досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

Напомним, следователи Нацполиции сообщили о подозрении пленному оккупанту и его командиру , которые имитировали расстрел гражданских и грабили дома в Киевской области.