Российские войска не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение ВСУ, все необходимое доставляется украинским войскам в Бахмуте

Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

— Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника – там они 197 раз наносили удары ствольно-реактивной артиллерией по нашим позициям, произошло 42 боевых столкновения. Враг мощно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убиты, 258 получили ранения разной степени. Боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Клещиевки, - рассказал Сергей Череватый.

По его словам, в Бахмут доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда, амуниция.

На днях российская сторона заявила, что ее силы частично контролируют трассу Времен Яр – Бахмут, по которой осуществляется поставка украинских войск.

Напомним, что американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание по борьбе за город Бахмут Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники.