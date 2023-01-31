У Соединенных Штатов нет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

Об этом говорится в ответе министерства финансов США на запрос агентства Reuters, которое цитирует «Европейская правда».

У нас нет никаких свидетельств того, что средства США были использованы в Украине не по назначению. Поздравляем постоянные усилия украинской власти, направленные на сотрудничество с нами для обеспечения надлежащих гарантий того, что американская помощь дойдет до тех, кому она предназначена», — говорится в комментарии пресс-службы ведомства Меган Аппер.

Она добавила, что американский Минфин продолжит тесно сотрудничать с Всемирным банком, а также с Украиной и другими партнерами для отслеживания американских средств, «чтобы подтвердить, что они используются по назначению».

Как отмечает Reuters, на декабрь 2022 года Всемирный банк выделил Украине более 13 миллиардов долларов в рамках программы «Государственные расходы на укрепление административной способности в Украине», значительная часть которых поступила из Соединенных Штатов.

Средства из программы PEACE выплачиваются украинским властям через месяц после того, как сотрудники банка убедятся, что они выплатили зарплаты учителям и государственным служащим, а также пенсионные выплаты.

На прошлой неделе заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что в Киеве находятся аудиторы, призванные обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.