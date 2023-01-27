Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что в Киеве на этой неделе находятся аудиторы, призванные обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Об этом Виктория Нуланд заявила на слушаниях по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате в четверг, сообщает «Европейская правда«.

— Администрация продолжает сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем с Всемирным банком, с (консалтинговой фирмой) Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе, — отметила она во вступительном слове.

Представитель Госдепа отдельно отметила последние меры, предпринятые в Украине для борьбы с коррупцией.

— Украина должна не просто пережить эту войну, она должна выйти из нее более сильной, более «чистой», более демократичной, более европейской. Именно за это сражаются украинские патриоты. Это также является ключевым для поддержки Соединенных Штатов и наших международных партнеров. Решение президента Зеленского на этой неделе уволить и принять отставки чиновников, подозреваемых в коррупции, является мощным сигналом о решимости самой Украины в этом вопросе, — подчеркнула Нуланд.

Как известно, республиканцы, ныне имеющие большинство в Палате представителей США, активно продвигают идею усиления надзора за военной и финансовой помощью Украине, которая исчисляется десятками миллиардов долларов с начала активной фазы войны с РФ.

До сих пор и Пентагон, и Государственный департамент США отмечали, что случаев нецелевого использования помощи в Украине зафиксировано не было.