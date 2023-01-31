По мнению представителей отрасли, принятие Кабмином постановления №1499 фактически легализует мошенничество и теневые схемы в сфере дипломирования моряков.

Такое мнение выразил старший помощник командира корабля, имеющий многолетний морской стаж Андрей Марченко, передает «Стопкор».

– Мне 52 года, 31 год своей жизни я хожу в море капитаном, работаю на судах норвежского судовладельца. Никогда не полагал, что увижу времена, когда наша система образования и дипломирования моряков перестанет существовать. Недавно увидел новое постановление кабмина №1499 «Некоторые вопросы присвоение называемый лицам командного состава морских судов» – и ужаснулся, ведь через год я должен подтверждать свою квалификацию именно по этому постановлению. Тот, кто это писал – или полный дурак, или предатель, второго варианта я не вижу, – отмечает эксперт.

По его словам, эта постановка открывает двери для мошенничества и теневых схем. До вступления в силу постановления система дипломирования моряков в Украине работала в электронном формате онлайн, а также предоставляла возможность морякам в условиях ограниченного движения получать свои квалификационные документы. Теперь же все экзамены можно проводить только в бумажном виде и без возможности сдавать их через компьютерные онлайн-тесты.

Также предлагается создать отдельную комиссию, которая будет принимать финальные решения по морякам обычным голосованием, но члены комиссии не требуют никакой квалификации.

— Теперь непонятно кто: люди без опыта, без соответствующих знаний – будут принимать у меня, капитана с огромным опытом, экзамен по своему усмотрению. Это как? Опять за огромные взятки в карманы власть имущих? Куда смотрят правоохранительные органы? Может, кто-то подскажет, почему кто-то решил, что высшее образование больше не нужно для капитанов, старших механиков? – комментирует капитан.

Напомним, что Кабинетом Министров Украины 30 декабря 2022 г. принято положение, которое может привести к утрате репутации украинского мореплавания и моряков. Речь идет о постановлении №1499, содержащем Положение о звании лиц командного состава морских судов и порядке их присвоения.