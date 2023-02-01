Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не применит ядерное оружие, даже если украинские войска продолжат наступление и войдут в аннексированный Крым.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью The Washington Post.

Намеки российских чиновников на возможность применения оружия массового поражения против Украины Буданов назвал «тактикой устрашения».

— Россия – страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И они это очень хорошо знают, – сказал глава ГУР.

Говоря о развитии событий на фронте в ближайшее время Кирилл Буданов отметил, что считает маловероятным наступление российских войск с территории Беларуси. По его мнению, российские военные сосредоточат свои усилия в Донецкой и Луганской областях. Именно там сейчас идут основные бои, причем украинские войска преимущественно находятся в обороне.

По словам Кирилла Буданова, на фронте сейчас более 320 тысяч российских военных. Приблизительно такую же цифру называло Минобороны России, отчитываясь о результатах проведенной осенью мобилизации. В группировке, начинавшей вторжение в Украину в феврале 2022 года, по оценкам, было примерно вдвое меньше военнослужащих.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в этом году РФ сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.