Австралия присоединилась к санкциям против четырех иранских физических лиц и четырех организаций, вовлеченных в производство и поставку беспилотников в Россию.

Об этом сообщили в МИДе страны.

— Австралия присоединяется к партнерам для введения дополнительных целевых финансовых санкций в отношении четырех иранских физических и четырех юридических лиц, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию, — говорится в сообщении.

В МИД Австралии указали, что «Россия использовала беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским гражданам и гражданской инфраструктуре».

Ранее сообщалось, что первые шесть «Ловцов шахедов» уже в Украине и защищают энергетические объекты от российских дронов, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав видеоучения операторов на полигоне.