Кабинет министров готовится вернуть налогообложение граждан и бизнеса на довоенный уровень с 1 июля.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, первый шаг к этому решению уже осуществлен, а именно утвержден и направлен соответствующий проект закона в Верховную Раду.

— Законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс и ряд законов, которыми предусмотрена с 1 июля 2023 года отмена действия отдельных норм законодательных актов, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, – говорится в сообщении.

Отмечается, что документ предусматривает: упразднение возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода; отмена возможности для ФЛП-плательщиков единого налога I и II группы не уплачивать единый налог; возобновление проведения документальных проверок; возобновление штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил предпринимателей Николаева и Одессу , которые сохраняют рабочие места и платят налоги.