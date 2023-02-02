Дания планирует приобрести 20 списанных танков Leopard 1A5 по хранению на складе немецкой компании FFG, которые отремонтируют и отправят Силам обороны Украину. Об этом пишет датский ресурс OLFI, передает ЛИГА.

30 января 2023 г. президент Владимир Зеленский сообщил, что Дания «согласилась присоединиться к танковой коалиции».

Компания FFG имеет на складах около 100 танков Leopard в этой устаревшей модификации, которую она приобрела в 2010 году в Дании, чтобы переоборудовать их и затем перепродать.

Дания заказала 120 Leopard 1A3 германского производства в июне 1974 года и модернизировала эти танки до 1A5. Также страна получила еще 110 танков 1A3 из состава германской армии.

Leopard 1A5 вооружен пушкой, способной вести огонь на дистанцию до 3 км всеми стандартными 105-мм снарядами НАТО. Боезапас – 60 снарядов (42 в корпусе и 18 в башне).

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Дания собирается открыть консульство в Николаеве.