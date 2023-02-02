Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Дания собирается открыть консульство в Николаеве.

Об этом глава ОВА сообщил в эфире телеканала «Апостроф», рассказывая по результатам визита премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен и президента Украины Владимира Зеленского.

— Премьер-министр Дании своими глазами смогла посмотреть ситуацию в городе. Это очень помогло для коммуникации. Дания заверила, что будет надежным партнером для Николаевской области к победе точно, и потом будет помогать в развитии. Есть уже конкретные шаги, которые они предпринимают. Думаю, будет открываться чрезвычайное консульство Дании в Николаеве, чтобы сотрудничество шло еще быстрее, – сказал Виталий Ким.

Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.

Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.