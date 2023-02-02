Евросоюз объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в размере 400 миллионов евро для поддержки процесса реформ.

Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган в четверг в Брюсселе, передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Йоханнес Ган отметил, что вскоре блок также предложит продолжить приостановку всех тарифов и мер торговой защиты по украинскому импорту.

Также будет предложено приостановить финансовые взносы Украины для участия в программах ЕС, пока в стране остаются финансовые проблемы.

В четверг президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 15 членами Коллегии Еврокомиссии прибыла в Киев для переговоров с правительством Украины.

Сегодня в Киеве состоится встреча членов Коллегии Европейской Комиссии во главе с президентом этой Евроинституции Урсулой фон дер Ляен с правительством Украины. Темами для обсуждения будут поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, координация усилий по восстановлению Украины, продолжение ключевых реформ и приближение Украины к членству в Европейском Союзе.

В пятницу глава Комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель встретятся с Президентом Владимиром Зеленским.

Завтра, 3 февраля, в Украине пройдет 24-й саммит ЕС-Украина.

Напомним, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс предложил создать новый формат, который будет работать над интеграцией в ЕС Украины и другие страны вроде формата «Рамштайн».