Народный депутат, председатель Комитета по аграрной и земельной политике Александр Гайду заявил, что страна-агрессор повторно блокирует работу зернового коридора — продовольственная безопасность мира под угрозой, страдают украинские агропроизводители, которые теряют деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

— Около 19 миллионов тонн агропродукции экспортировала Украина морем за полгода работы зернового коридора из портов Одессы. Николаев остается вне «зернового коридора». Как следствие, сотни людей без работы, - отметил Александр Гайду.

В то же время, пока нет понимания, когда именно порт Николаева присоединится к работе «зернового коридора». Это была бы победа для аграриев, Николаева, Украины и мощный вклад в мировую продовольственную безопасность, отметил нардеп.

— Пока мы видим, что Россия использует «зерновую инициативу» как инструмент манипуляций и давления на международное сообщество. Именно поэтому она начала блокировать работу «зернового коридора». Например, если в сентябре-октябре в среднем в сутки через Босфор проходило 6 судов, то сейчас это 2-3 корабля в день, – добавил Александр Гайду.

По мнению нардепа, Россия снова искусственно создает продовольственный кризис в мире. В то время как Украина пытается уберечь мир от голода. Последствия блокирования россией наших судов с зерном — усиление голода в африканских и азиатских странах, повышение цен для всех потребителей. Поэтому мир не должен допустить, чтобы Россия искусственно провоцировала голод.

Ранее Александр Гайду встретился с портовиками в Николаеве и обсудил планы по возобновлению работы порта.