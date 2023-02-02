Государственное бюро расследований задержало предпринимателей, продававших военным яйца по 17 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Махинации с продуктами питания наиболее распространены, поскольку в этих случаях проще всего «спрятать концы в воду» – продукты можно «списать», «съесть на бумаге» и т.д.

Как сообщили в ДБР, им удалось обнаружить фирму, среди прочего поставлявшую для Минобороны яйца по завышенным ценам.

— В финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Потом «виртуальные» продукты «списывали» – вроде бы их употребили солдаты, – рассказали детали в ДБР.

В результате, задержана преступная группа из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военнослужащий, который вел «черную бухгалтерию» махинаторов.



Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы составляет более 4,6 млн грн. Незаконную прибыль злоумышленники делили между собой. В ходе обысков у участников преступления изъята черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более миллиона гривен наличными.

В настоящее время задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайстве об избрании мер в виде содержания под стражей. Предварительная квалификация уголовного преступления – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершено в особо крупных размерах»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, что 21 января издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам. В частности, Минобороны подписало соглашение на 13 миллиардов гривен с компанией с уставным капиталом в тысячу гривен, использовав его как фирму-«прокладку». К примеру, стало известно, что яйца Минобороны продавали по 17 гривен за штуку.

23 января министр обороны Алексей Резников опроверг заявление, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

Однако уже 24 января заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов написал заявление об увольнении. А НАБУ начало расследование закупки продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам.