С 24 февраля 2022 г. армия РФ потеряла в Украине более 9 тысяч единиц военной техники. Учтена только та техника российских войск, которую удалось идентифицировать и подтвердить.

Такую информацию обнародовал нидерландский проект Oryx, собирающий информацию из открытых источников.

Согласно ей, россияне потеряли 5694 единицы техники, из них 242 повреждены и 2759 захвачены. При этом 306 единиц оккупанты бросили на поле боя. Из общего числа утраченной российской техники 1671 – танк, в том числе уничтожено – 989, а еще 545 захвачены.

— В этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, о которых есть фото- или видеозаписи. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное. Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве беспилотной приманки, гражданских транспортных средств, прицепов и запущенного оборудования не включены в этот список, – пояснили аналитики.

Напомним, по состоянию на начало февраля потери российской армии перевалили за 129 тысяч человек.