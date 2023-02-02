По данным на утро четверга, 2 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 тысяч 30 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, журналисты «Схем» идентифицировали главарей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков на Николаевщине, от которых по подсчетам 50 человек.
По данным на утро четверга, 2 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 тысяч 30 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, журналисты «Схем» идентифицировали главарей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков на Николаевщине, от которых по подсчетам 50 человек.