По данным на утро четверга, 2 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 тысяч 30 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 129030 (+610) человек ликвидировано,

танков ‒ 3211 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6382 (+0) ед,

артиллерийских систем - 2212 (+5) ед,

РСЗО - 458 (+0) ед,

средства ПВО - 222 (+1) ед,

самолетов - 293 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5064 (+3) ед,

специальная техника - 200 (+0).

Напомним, журналисты «Схем» идентифицировали главарей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков на Николаевщине, от которых по подсчетам 50 человек.