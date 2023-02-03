Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пока не хотел бы перейти работать в Офис Президента и надеется, что глава государства доволен его работой на текущей должности.

Об этом, как пишут «НикВести», он сказал в интервью Василию Голованову.

Виталий Ким прокомментировал увольнение глав областных военных администраций, отметив, что его это не касалось.

– Нет, это меня не касалось. Я это узнал во время этих кадровых изменений. Надеюсь, что моей работой удовлетворены. Поэтому не было со мной никаких обсуждений, – сказал глава ОВА.

Владимир Зеленский и Виталий Ким

На вопрос, готов ли он перейти работать в ОП, как его киевский коллега Алексей Кулеба, Виталий Ким ответил, что таких планов пока нет. Он добавил, что мог бы согласиться на это, но только после того, как закончится война и полноценно запустятся процессы восстановления Николаевщины.

— Если бы президент сказал, я бы сделал все. Но я считаю, что у меня здесь есть незаконченная задача, я свою область очень люблю. Я хочу, чтобы она, во-первых, вышла победительницей вместе со всей страной, а во-вторых, запустить процесс восстановления. Я сейчас глубоко в процессах, нужно их завершить или передать кому-нибудь. Но таких планов нет, предложений тоже не было, – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении председателей пяти областных военных администраций — Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.