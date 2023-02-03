Оккупационная «власть» временно захваченного Крыма решила «национализировать» имущество украинских бизнесменов и политиков. В частности, в список попала недвижимость Рената Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и Сергея Таруты.

Об этом сообщает подконтрольное Кремлю российское издание "ТАСС».

Как сообщил «спикер госсовета» Крыма Владимир Константинов, на полуострове «национализировали» около 500 объектов недвижимости иностранных граждан.

Оккупанты решили отобрать недвижимость, принадлежащую украинским бизнесменам Сергею Таруте, Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову, а также бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Кроме того, в список попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в этом году РФ сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.